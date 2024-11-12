Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол лучшего снайпера КХЛ текущего сезона принёс «Витязю» победу над «Северсталью»

Гол лучшего снайпера КХЛ текущего сезона принёс «Витязю» победу над «Северсталью»
Аудио-версия:
Комментарии

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Северсталью». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Барак (Бучельников, Чехович) – 13:15 (5x4)     2:0 Рой (Дорожко) – 59:58 (en)    

На 14-й минуте голом в большинстве счёт открыл лучший снайпер Континентальной хоккейной лиги текущего сезона Дерек Барак, которому ассистировали Дмитрий Бучельников и Иван Чехович. Вратарь «Витязя» Максим Дорожко записал на свой счёт сухой матч. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Джереми Рой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Северсталь» потерпела второе поражение подряд. Подмосковный «Витязь» прервал серию из двух поражений кряду.

Материалы по теме
«Рост мог помешать мне попасть в НХЛ». Интервью с американским лидером «Витязя»
Эксклюзив
«Рост мог помешать мне попасть в НХЛ». Интервью с американским лидером «Витязя»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android