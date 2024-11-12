Гол лучшего снайпера КХЛ текущего сезона принёс «Витязю» победу над «Северсталью»

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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Северсталью». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:0.

На 14-й минуте голом в большинстве счёт открыл лучший снайпер Континентальной хоккейной лиги текущего сезона Дерек Барак, которому ассистировали Дмитрий Бучельников и Иван Чехович. Вратарь «Витязя» Максим Дорожко записал на свой счёт сухой матч. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Джереми Рой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Северсталь» потерпела второе поражение подряд. Подмосковный «Витязь» прервал серию из двух поражений кряду.