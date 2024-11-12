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Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Спартак — Локомотив, результат матча 12 ноября, счет 0:2, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, всухую обыграв «Спартак» в Москве
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов) – 21:51 (5x4)     0:2 Сурин (Фрейз, Бут) – 41:06 (5x5)    

На 22-й минуте голом в большинстве счёт открыл Даниил Тесанов с передачи Никиты Кирьянова. На старте третьего периода удвоил преимущество «Локомотива» Егор Сурин, которому ассистировали Байрон Фрейз и Даниил Бут. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев записал на свой счёт сухой матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Локомотив» одержал 11-ю победу подряд и упрочил лидерство в таблице КХЛ. «Спартак» прервал свою пятиматчевую победную серию.

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