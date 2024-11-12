Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Питтсбурга» заявил о готовности обменять любого игрока команды, кроме Кросби

Генменеджер «Питтсбурга» заявил о готовности обменять любого игрока команды, кроме Кросби
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил о готовности обменять любого игрока команды кроме капитана Сидни Кросби, сообщает журналист DK Pittsburgh Sports Тейлор Хаасе.

«Пингвинз» не будут полностью уходить в перестройку, пока Кросби не уйдёт на пенсию. Он заслужил это. Но так продолжаться больше не может. И это мнение доходит до руководства клуба.

Источник в лиге сообщил мне ранее на этой неделе, что Кайл Дубас дал знать другим командам, что «все игроки доступны для обмена, кроме Кросби». И хотя Дубас хорошо постарался, пополняя пул драфт-пиков за последний год, целью любых шагов в ближайшем будущем станет не добавление в команду большего количества перспективных игроков. Скорее, это будет приход реальных игроков, поскольку это ещё не «полная перестройка», как любит говорить Дубас. Он по-прежнему полон решимости попытаться победить хотя бы с Кросби. Владелец пообещал Кросби этим летом, что «Пингвинз» будут лучше в этом сезоне.

Конечно, не все, кроме Кросби, на самом деле могут быть обменены. Помимо Кросби, у Евгения Малкина, Криса Летанга, Брайана Раста и Эрика Карлссона есть полные пункты о запрете на обмен. И хотя можно было бы предположить, что кто-то вроде Карлссона готов отказаться от этого пункта, чтобы перейти к претенденту, трудно представить, что у многих клубов есть потребность и место в потолке зарплат для кого-то вроде Карлссона и его 10-миллионной зарплаты ещё на три сезона. Ещё у семи игроков есть различные уровни ограниченных пунктов о запрете на обмен, включая одного из трёх вратарей в составе Тристана Джерри», — цитирует журналиста DK Pittsburgh Sports.

Материалы по теме
Кросби и Малкина тянет на дно оборона «Питтсбурга». Там полная катастрофа Кросби и Малкина тянет на дно оборона «Питтсбурга». Там полная катастрофа
Кого уволят первым в НХЛ? Три главных кандидата на тренерскую отставку Кого уволят первым в НХЛ? Три главных кандидата на тренерскую отставку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android