Генменеджер «Питтсбурга» заявил о готовности обменять любого игрока команды, кроме Кросби

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил о готовности обменять любого игрока команды кроме капитана Сидни Кросби, сообщает журналист DK Pittsburgh Sports Тейлор Хаасе.

«Пингвинз» не будут полностью уходить в перестройку, пока Кросби не уйдёт на пенсию. Он заслужил это. Но так продолжаться больше не может. И это мнение доходит до руководства клуба.

Источник в лиге сообщил мне ранее на этой неделе, что Кайл Дубас дал знать другим командам, что «все игроки доступны для обмена, кроме Кросби». И хотя Дубас хорошо постарался, пополняя пул драфт-пиков за последний год, целью любых шагов в ближайшем будущем станет не добавление в команду большего количества перспективных игроков. Скорее, это будет приход реальных игроков, поскольку это ещё не «полная перестройка», как любит говорить Дубас. Он по-прежнему полон решимости попытаться победить хотя бы с Кросби. Владелец пообещал Кросби этим летом, что «Пингвинз» будут лучше в этом сезоне.

Конечно, не все, кроме Кросби, на самом деле могут быть обменены. Помимо Кросби, у Евгения Малкина, Криса Летанга, Брайана Раста и Эрика Карлссона есть полные пункты о запрете на обмен. И хотя можно было бы предположить, что кто-то вроде Карлссона готов отказаться от этого пункта, чтобы перейти к претенденту, трудно представить, что у многих клубов есть потребность и место в потолке зарплат для кого-то вроде Карлссона и его 10-миллионной зарплаты ещё на три сезона. Ещё у семи игроков есть различные уровни ограниченных пунктов о запрете на обмен, включая одного из трёх вратарей в составе Тристана Джерри», — цитирует журналиста DK Pittsburgh Sports.