Главный тренер «Локомотива»: если мы не дураки, то правильно отреагируем на победную серию

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) и заявил, что команда должна правильно отреагировать на длительную победную серию. Ярославский клуб одержал свою 11-ю победу кряду.

«В прошлом году мы уже поверили в себя, поэтому, если мы не дураки, то правильно отреагируем на победную серию. Мы получаем практический опыт, зачем этого бояться? Нужно адаптироваться, привыкать. Шансы у соперника всегда есть. У «Спартака» было много большинства. Спецбригады дали всем остальным импульс планку не снижать. Меньшинство — то, что команду сплачивает.

Нравится ли игра в атаке? У нас есть определённые сдвиги. Ребята достаточно создают моментов. Нужно совершенствовать большинство. У нас оно было за две минуты до конца. Это мастерские вещи, которыми нужно решать матч. Победная серия пришла и за счёт забитых голов, а не только пропущенных», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.