Елесин сцепился с Ружичкой, а Радулов наблюдал за игрой. Фото победы «Локомотива»

12 ноября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 2:0.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Локомотив» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 22-й минуте голом в большинстве счёт открыл Даниил Тесанов с передачи Никиты Кирьянова. На старте третьего периода удвоил преимущество «Локомотива» Егор Сурин, которому ассистировали Байрон Фрейз и Даниил Бут. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев записал на свой счёт сухой матч.