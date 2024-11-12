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«Не видим смысла вытаскивать из него жилы». Никитин — о пропуске матчей Радуловым

«Не видим смысла вытаскивать из него жилы». Никитин — о пропуске матчей Радуловым
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил отсутствие лидера команды Александра Радулова в матче со «Спартаком» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов) – 21:51 (5x4)     0:2 Сурин (Фрейз, Бут) – 41:06 (5x5)    

«Сане 38 лет. Мы сыграли 27-й матч, больше всех в Лиге. Мы не видим смысла вытаскивать из него жилы. Молодёжь учится у него на тренировках, мы проверяем это в играх. Здесь мы ничего такого не придумали», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Радулов выступает за ярославскую команду с минувшего межсезонья. В 24-м матче он набрал 14 очков, забросив девять шайб и сделав пять голевых передач. Всего в КХЛ 39-летний форвард провёл 655 матчей и набрал 715 (254+461) очков.

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