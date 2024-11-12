«Не хватило агрессии в концовке». Жамнов назвал причины поражения от «Локомотива»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал причины поражения в матче с «Локомотивом» (0:2) и заявил, что игрокам не хватило агрессии в заключительной фазе атак.

«Не получилась агрессия. Мы понимали, что «Локомотив» — дисциплинированная команда, которая здорово играет в обороне. Не хватило агрессии в концовке. Отсюда и ноль голов. Не было траффика. Те броски, что доходили – вратарь всё видел. Я сам уже точно не выйду на пятачок соперника. Большинство – по периметру было много передач, а угрозы не было.

«Локомотив» на протяжении последних двух лет – одна из самых дисциплинированных команд в Лиге. Не просто так команда борется за Кубок Гагарина. С каждой командой можно и нужно играть, но нужно учитывать нюансы – сильные и слабые стороны соперника. Ротация? У нас она идёт постоянно. Смотрим на состояние ребят. Плюс – вирус, мы эти нюансы держим в голове. Ротация точно будет. Отсутствие Голдобина? Он просто не играл, дали отдохнуть», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.