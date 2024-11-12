Козырев — о поражении от «Витязя»: реализация моментов была на низком уровне
Поделиться
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев посетовал на низкую реализацию голевых моментов в матче с «Витязем» (0:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Барак (Бучельников, Чехович) – 13:15 (5x4) 2:0 Рой (Дорожко) – 59:58 (en)
«В отличие от прошлого матча в Минске, где отсутствовала целостность и нас хватило только на 15 минут, сегодня целостность присутствовала — говоря по содержанию игры и рисунку, — но, увы, реализация была на низком уровне», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.
«Северсталь» проиграла второй матч подряд. Перед этим череповецкая команда одержала семь побед кряду. В следующий раз «Северсталь» встретится со «Спартаком». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Мегаспорт» 14 ноября. Начало матча в 19:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 ноября 2024
-
23:55
-
23:35
-
23:17
-
23:00
-
22:50
-
22:40
-
22:28
-
22:13
-
21:42
-
21:41
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:35
-
20:20
-
19:50
-
19:33
-
19:09
-
18:55
-
18:30
-
17:55
-
17:30
-
17:05
-
16:45
-
16:21
-
15:47
-
15:29
-
15:12
-
14:47
-
14:30
-
14:16
-
14:00
-
13:40
-
13:24
-
13:09