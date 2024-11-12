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Козырев — о поражении от «Витязя»: реализация моментов была на низком уровне

Козырев — о поражении от «Витязя»: реализация моментов была на низком уровне
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев посетовал на низкую реализацию голевых моментов в матче с «Витязем» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Барак (Бучельников, Чехович) – 13:15 (5x4)     2:0 Рой (Дорожко) – 59:58 (en)    

«В отличие от прошлого матча в Минске, где отсутствовала целостность и нас хватило только на 15 минут, сегодня целостность присутствовала — говоря по содержанию игры и рисунку, — но, увы, реализация была на низком уровне», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» проиграла второй матч подряд. Перед этим череповецкая команда одержала семь побед кряду. В следующий раз «Северсталь» встретится со «Спартаком». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Мегаспорт» 14 ноября. Начало матча в 19:30 мск.

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