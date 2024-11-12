Козырев — о поражении от «Витязя»: реализация моментов была на низком уровне

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев посетовал на низкую реализацию голевых моментов в матче с «Витязем» (0:2).

«В отличие от прошлого матча в Минске, где отсутствовала целостность и нас хватило только на 15 минут, сегодня целостность присутствовала — говоря по содержанию игры и рисунку, — но, увы, реализация была на низком уровне», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» проиграла второй матч подряд. Перед этим череповецкая команда одержала семь побед кряду. В следующий раз «Северсталь» встретится со «Спартаком». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Мегаспорт» 14 ноября. Начало матча в 19:30 мск.