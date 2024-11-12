Бывший генменеджер клубов НХЛ Кен Холланд вошёл в департамент хоккейных операций НХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов НХЛ Кен Холланд вошёл в департамент хоккейных операций НХЛ в качестве консультанта, сообщает пресс-служба лиги.

«Мы рады приветствовать Кена в НХЛ по хоккейным операциям, где он предоставит бесценную информацию из опыта своих десятилетий в игре в качестве игрока, скаута и руководителя. Он обладает непревзойдённым опытом в широком спектре областей», — сказал вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл.

Последним местом работы Холланда был «Эдмонтон Ойлерз», в котором он работал генменеджером в течение пяти сезонов, приведя клуб к первому выходу в финал Кубка Стэнли за 18 лет в июне прошлого года.

Холланд переехал в Эдмонтон из «Детройта», где он был генеральным менеджером «Ред Уингз» в течение 22 лет, завоевав четыре Кубка Стэнли в 1997, 1998, 2002 и 2008 годах. За 27 лет работы генеральным менеджером НХЛ Холланд одержал 1145 побед в регулярном сезоне в 2061 игре, что является пятым результатом в истории лиги в обеих категориях.