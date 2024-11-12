Бывший главный тренер сборной России назвал причины пятиматчевой серии поражений СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о пятиматчевой серии поражений СКА и заявил, что проблема игроков петербургского клуба кроется в психологии.

«Не могу сказать о том, что это какой-то провал. Совершенно однозначно, что в команде есть проблемы. Если вспомнить прошлый сезон, СКА тоже попадал в турбулентную зону. Команда укомплектована весьма мастеровитыми игроками. Я думаю, все вопросы СКА в психологии.

Скорее всего, ребята выходили излишне уверенными в поражении своих соперников. Выходя на игры, считали, что забьют столько, сколько захотят, а соперник – сколько сможет. Все вопросы в психологии, потому что в уровне мастерства игроков нет сомнений», – цитирует Плющева «Советский спорт».

СКА повторил антирекорд клуба при главном тренере Романе Ротенберге. В прошлом сезоне команда также проиграла пять матчей подряд. СКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 32 очка после 26 игр.