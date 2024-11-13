Артемий Панарин набрал очки в пятом матче НХЛ подряд
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Виннипег Джетс».
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
3 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Моррисси) – 00:57 1:1 Кайлли (Шнайдер, Хитил) – 13:07 1:2 Виларди (Элерс, Пионк) – 28:58 (pp) 2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 32:51 (pp) 2:3 Коннор (Пионк) – 36:03 2:4 Шайфли (Демело, Коннор) – 41:08 3:4 Какко (Кайлли, Шнайдер) – 41:40
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» голевой передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, россиянин набрал хотя бы одно результативное действие очко в пяти матчах подряд в нынешнем сезоне НХЛ.
Всего за карьеру в НХЛ Панарин провёл 686 матчей, в которых забил 275 голов и сделал 528 результативных передач. В текущем сезоне Панарин уже забил 10 голов и отдал 12 ассистов.
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