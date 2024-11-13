«Вашингтон» вернул из «Питтсбурга» форварда Ларса Эллера, с которым в 2018 году выиграл КС

Датский центральный нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ларс Эллер вернулся в «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого ранее провёл семь сезонов, сообщает пресс-служба «столичных».

Взамен «пингвины» получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года, а также пик пятого раунда (изначально полученный от «Чикаго Блэкхоукс») драфта 2025 года.

Напомним, в 2018 году 35-летний Эллер выиграл вместе с «Кэпиталз» Кубок Стэнли, став первым датчанином в истории, кому удалось стать обладателем главного трофея НХЛ.

В нынешнем сезоне Эллер провёл 17 матчей за «Питтсбург», в которых набрал 7 (4+3) очков. Изначально, 1 марта 2023 года «Вашингтон» обменял форварда в «Колорадо Эвеланш», и лишь после этого он оказался впоследствии в «Пингвинз».