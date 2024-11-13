Два результативных паса Артёма Зуба помогли «Оттаве» всухую победить «Торонто»

В ночь с 12 на 13 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» уступили «Оттаве Сенаторз» со счётом 0:3.

В составе гостей два результативных паса (на первый и третий голы) оформил российский защитник Артём Зуб. Заброшенными шайбами за «Оттаву» отметились нападающие Джош Норрис, Тим Штюцле и Майкл Амадио.

«Сенаторы» набрали 16 очков в 15 матчах и поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Торонто» с 20 очками в 17 матчах занимает на Востоке пятое место.

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