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Торонто Мэйпл Лифс — Оттава Сенаторз, результат матча 13 ноября 2024, счет 0:3, НХЛ 2024-2025

Два результативных паса Артёма Зуба помогли «Оттаве» всухую победить «Торонто»
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В ночь с 12 на 13 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» уступили «Оттаве Сенаторз» со счётом 0:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Норрис (Жиру, Зуб) – 00:41     0:2 Штюцле (Батерсон, Шабо) – 23:12     0:3 Амадио (Зуб) – 23:55    

В составе гостей два результативных паса (на первый и третий голы) оформил российский защитник Артём Зуб. Заброшенными шайбами за «Оттаву» отметились нападающие Джош Норрис, Тим Штюцле и Майкл Амадио.

«Сенаторы» набрали 16 очков в 15 матчах и поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Торонто» с 20 очками в 17 матчах занимает на Востоке пятое место.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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