Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть в гостях «Рейнджерс». У Панарина — передача

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Виннипег Джетс» (3:6).

По дублю в составе победителей на счету Марка Шайфли и Кайла Коннора. Ещё по шайбе записали на свой счёт Габриэль Виларди и Владислав Наместников.

У хозяев голы забили Уилл Кайлли, Алекси Лафреньер и Каапо Какко.

Российский нападающий «копов» Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин отметился 26 сейвами.

«Виннипег» набрал 30 очков и лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Рейнджерс» остались с 19 очками и идут четвёртыми в Столичном дивизионе.

Материалы по теме Артемий Панарин набрал очки в пятом матче НХЛ подряд

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.