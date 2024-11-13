Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть в гостях «Рейнджерс». У Панарина — передача
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Виннипег Джетс» (3:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Моррисси) – 00:57 1:1 Кайлли (Шнайдер, Хитил) – 13:07 1:2 Виларди (Элерс, Пионк) – 28:58 (pp) 2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 32:51 (pp) 2:3 Коннор (Пионк) – 36:03 2:4 Шайфли (Демело, Коннор) – 41:08 3:4 Какко (Кайлли, Шнайдер) – 41:40 3:5 Наместников (Элерс) – 53:08 3:6 Коннор (Сэмберг, Пионк) – 59:40
По дублю в составе победителей на счету Марка Шайфли и Кайла Коннора. Ещё по шайбе записали на свой счёт Габриэль Виларди и Владислав Наместников.
У хозяев голы забили Уилл Кайлли, Алекси Лафреньер и Каапо Какко.
Российский нападающий «копов» Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин отметился 26 сейвами.
«Виннипег» набрал 30 очков и лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Рейнджерс» остались с 19 очками и идут четвёртыми в Столичном дивизионе.
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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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