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Шестёркин пропустил пять шайб в своей второй игре подряд

Шестёркин пропустил пять шайб в своей второй игре подряд
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В эти минуты в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Виннипег Джетс». На данный момент идёт третий период, счёт 5:3 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Моррисси) – 00:57     1:1 Кайлли (Шнайдер, Хитил) – 13:07     1:2 Виларди (Элерс, Пионк) – 28:58 (pp)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 32:51 (pp)     2:3 Коннор (Пионк) – 36:03     2:4 Шайфли (Демело, Коннор) – 41:08     3:4 Какко (Кайлли, Шнайдер) – 41:40     3:5 Наместников (Элерс) – 53:08     3:6 Коннор (Сэмберг, Пионк) – 59:40    

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищает российский голкипер Игорь Шестёркин.

Таким образом, эта игра стала второй подряд для россиянина, в которой он пропустил не менее пяти шайб. Несколькими днями ранее он был заменён после того, как пропустил такое же количество голов в матче с «Баффало Сэйбрз» (1:6). Примечательно, что предыдущий матч «Рейнджерс» с «Детройт Ред Уингз» (4:0), в котором ворота команды защищал Джонанат Куик, «копы» отыграли «на ноль».

Напомним, на данный момент Шестёркин находится в стадии переговоров с «Рейнджерс» по новому контракту. Согласно слухам, он хочет стать самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ.

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