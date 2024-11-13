Шестёркин пропустил пять шайб в своей второй игре подряд

В эти минуты в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Виннипег Джетс». На данный момент идёт третий период, счёт 5:3 в пользу гостей.
Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищает российский голкипер Игорь Шестёркин.
Таким образом, эта игра стала второй подряд для россиянина, в которой он пропустил не менее пяти шайб. Несколькими днями ранее он был заменён после того, как пропустил такое же количество голов в матче с «Баффало Сэйбрз» (1:6). Примечательно, что предыдущий матч «Рейнджерс» с «Детройт Ред Уингз» (4:0), в котором ворота команды защищал Джонанат Куик, «копы» отыграли «на ноль».
Напомним, на данный момент Шестёркин находится в стадии переговоров с «Рейнджерс» по новому контракту. Согласно слухам, он хочет стать самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ.
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