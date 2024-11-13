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Форвард «Вашингтона» Строум рассказал, что поможет Овечкину забивать больше

Форвард «Вашингтона» Строум рассказал, что поможет Овечкину забивать больше
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Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум высказался о результативности капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне, рассказав о целях команды.

«Мы постараемся продолжать побеждать. Чем больше мы выигрываем, тем больше забиваем. Чем больше мы забиваем, тем больше забивает Овечкин. Это хороший рецепт», — приводит слова Строума пресс-служба столичного клуба в соцсетях.

В текущем сезоне на счету Овечкина 10 заброшенных шайб в 14 матчах. Кроме того россиянин отдал восемь результативных передач. В прошлом сезоне на 10 голов россиянину потребовалось 45 игр. Александр отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки на 31 гол. «Вашингтон» одержал 10 побед в 14 матчах текущего сезона.

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