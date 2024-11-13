«Виннипег» улучшил свой исторический рекорд по победам на старте сезона НХЛ
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» (3:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Моррисси) – 00:57 1:1 Кайлли (Шнайдер, Хитил) – 13:07 1:2 Виларди (Элерс, Пионк) – 28:58 (pp) 2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 32:51 (pp) 2:3 Коннор (Пионк) – 36:03 2:4 Шайфли (Демело, Коннор) – 41:08 3:4 Какко (Кайлли, Шнайдер) – 41:40 3:5 Наместников (Элерс) – 53:08 3:6 Коннор (Сэмберг, Пионк) – 59:40
Таким образом, канадский клуб улучшил свой исторический рекорд НХЛ всех времён по победам на старте сезона. Теперь у «Джетс» 15 побед в 16 играх с начала нынешней регулярки. Ранее лучшим результатом было достижение «Оттавы Сенаторз» в сезоне-2007/2008 — 13 побед и два поражения.
Единственной командой, которой к данному моменту удалось взять верх над «Виннипегом» в текущем сезоне, стал «Торонто Мэйпл Лифс» (6:4).
«Джетс» набрали 30 очков и лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона. В своём следующем матче команда Скотта Арниела сыграет в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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