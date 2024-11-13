«Виннипег» улучшил свой исторический рекорд по победам на старте сезона НХЛ

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» (3:6).

Таким образом, канадский клуб улучшил свой исторический рекорд НХЛ всех времён по победам на старте сезона. Теперь у «Джетс» 15 побед в 16 играх с начала нынешней регулярки. Ранее лучшим результатом было достижение «Оттавы Сенаторз» в сезоне-2007/2008 — 13 побед и два поражения.

Единственной командой, которой к данному моменту удалось взять верх над «Виннипегом» в текущем сезоне, стал «Торонто Мэйпл Лифс» (6:4).

«Джетс» набрали 30 очков и лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона. В своём следующем матче команда Скотта Арниела сыграет в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг».