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Флорида Пантерз — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 13 ноября 2024, счет 1:4, НХЛ 2024-2025

«Флорида» без Сергея Бобровского уступила дома «Нью-Джерси» в матче лидеров Востока
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В ночь с 12 на 13 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Флорида Пантерз» проиграли «Нью-Джерси Дэвилз » со счётом 1:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 08:30     1:1 Райнхарт (Балинскис, Барков) – 28:41 (pp)     1:2 Майер (Мерсер, Зигенталер) – 37:29     1:3 Коттер (Хишир, Хэмилтон) – 55:07     1:4 Палат (Братт) – 58:58    

На девятой минуте игры счёт открыл нападающий гостей Джек Хьюз. На 29-й минуте Сэм Райнхарт забросил ответную шайбу в большинстве, но ещё до второго перерыва Тимо Майер вновь вывел «дьяволов» вперёд. На 56-й минуте Пол Коттер забил третий гол «Нью-Джерси». На предпоследней минуте игры Ондржей Палат поразил пустые ворота.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе, его дублёр Спенсер Найт отразил 20 из 23 бросков в створ ворот (86,96%).

«Девилз» набрали 24 очка в 19 матчах и возглавили таблицу Восточной конференции, опередив «Пантерз», у которых осталось 23 очка после 16 игр.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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