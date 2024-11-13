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«Флорида» без Сергея Бобровского уступила дома «Нью-Джерси» в матче лидеров Востока

В ночь с 12 на 13 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Флорида Пантерз» проиграли «Нью-Джерси Дэвилз » со счётом 1:4.

На девятой минуте игры счёт открыл нападающий гостей Джек Хьюз. На 29-й минуте Сэм Райнхарт забросил ответную шайбу в большинстве, но ещё до второго перерыва Тимо Майер вновь вывел «дьяволов» вперёд. На 56-й минуте Пол Коттер забил третий гол «Нью-Джерси». На предпоследней минуте игры Ондржей Палат поразил пустые ворота.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе, его дублёр Спенсер Найт отразил 20 из 23 бросков в створ ворот (86,96%).

«Девилз» набрали 24 очка в 19 матчах и возглавили таблицу Восточной конференции, опередив «Пантерз», у которых осталось 23 очка после 16 игр.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.