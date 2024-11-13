В «Вашингтоне» объяснили решение вернуть 35-летнего Ларса Эллера

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик прокомментировал возвращение в команду нападающего Ларса Эллера, с которым клуб в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

«Мы рады снова приветствовать Ларса в нашей организации. Этот шаг увеличит глубину нашего состава на проблемной позиции центрального нападающего. Ларс — универсальный игрок, и мы уверены, что он усилит глубину и конкурентоспособность нашей команды», — приводит слова Патрика The Hockey News.

Напомним, 35-летний Эллер перешёл в «Вашингтон» из «Питтсбург Пингвинз» в обмен на выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года, а также пик пятого раунда (изначально полученный от «Чикаго Блэкхоукс») драфта 2025 года. Он является первым датчанином в истории, которому удалось выиграть Кубок Стэнли.