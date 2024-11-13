«Вашингтон» отправил форварда Сгарбоссу в АХЛ, чтобы освободить место для Эллера

«Вашингтон Кэпиталз» отправил канадского нападающего Майкла Сгарбоссу в фарм-клуб «Херши Бэрс» в АХЛ, сообщает пресс-служба «столичных».

Как сообщает в социальных сетях журналист Том Гулитти, «Кэпс» предприняли данный шаг чтобы расчистить место в составе под опытного центрфорварда Ларса Эллера, который сегодня официально вернулся в «Вашингтон» в результате обмена с «Питтсбург Пингвинз».

Напомним, ранее 35-летний Эллер в течении семи лет защищал цвета «Кэпиталз», с которыми в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. Взамен «столичные» отдали «пингвинам» выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года, а также пик пятого раунда (изначально полученный от «Чикаго Блэкхоукс») драфта 2025 года.

В нынешнем сезоне Эллер провёл 17 матчей за «Питтсбург», в которых набрал 7 (4+3) очков. Изначально, 1 марта 2023 года «Вашингтон» обменял форварда в «Колорадо Эвеланш», и лишь после этого он оказался впоследствии в «Пингвинз».