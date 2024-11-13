Артём Зуб признан второй звездой матча НХЛ «Торонто» — «Оттава»

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс», в котором «сенаторы» одержали выездную победу со счётом 3:0. На счету Артёма в этой встрече две результативные передачи, которые помогли его партнёрам забросить первую и третью шайбы в игре.

Также Зуб отметился двумя бросками по воротам, выполнил один силовой приём, заблокировал два броска соперника и заработал показатель полезности "+2".

Первой звездой матча стал шведский голкипер «Оттавы» Линус Улльмарк, отразивший все 27 бросков соперника в створ, третьей — немецкий нападающий Тим Штюцле, забросивший вторую шайбу «Сенаторз».

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