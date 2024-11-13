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Артём Зуб признан второй звездой матча НХЛ «Торонто» — «Оттава»

Артём Зуб признан второй звездой матча НХЛ «Торонто» — «Оттава»
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Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс», в котором «сенаторы» одержали выездную победу со счётом 3:0. На счету Артёма в этой встрече две результативные передачи, которые помогли его партнёрам забросить первую и третью шайбы в игре.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Норрис (Жиру, Зуб) – 00:41     0:2 Штюцле (Батерсон, Шабо) – 23:12     0:3 Амадио (Зуб) – 23:55    

Также Зуб отметился двумя бросками по воротам, выполнил один силовой приём, заблокировал два броска соперника и заработал показатель полезности "+2".

Первой звездой матча стал шведский голкипер «Оттавы» Линус Улльмарк, отразивший все 27 бросков соперника в створ, третьей — немецкий нападающий Тим Штюцле, забросивший вторую шайбу «Сенаторз».

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