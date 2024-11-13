Панарин, Маккиннон и Шайфли — единственные игроки с очками во всех домашних матчах сезона
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Моррисси) – 00:57 1:1 Кайлли (Шнайдер, Хитил) – 13:07 1:2 Виларди (Элерс, Пионк) – 28:58 (pp) 2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 32:51 (pp) 2:3 Коннор (Пионк) – 36:03 2:4 Шайфли (Демело, Коннор) – 41:08 3:4 Какко (Кайлли, Шнайдер) – 41:40 3:5 Наместников (Элерс) – 53:08 3:6 Коннор (Сэмберг, Пионк) – 59:40
Таким образом, этот домашний матч стал для 33-летнего Панарина уже восьмым подряд со старта нынешнего сезона, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Помимо россиянина только звёздные нападающие Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» и Марк Шайфли из «Виннипега» ещё не провели в нынешнем сезоне ни одну домашнюю игру без результативных баллов. У первого 10 игр, у второго — 9.
Всего в нынешнем сезоне на счету Панарина 22 (10+12) очков в 14 матчах. «Рейнджерс» остались с 19 очками и идут четвёртыми в Столичном дивизионе.
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