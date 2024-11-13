Панарин, Маккиннон и Шайфли — единственные игроки с очками во всех домашних матчах сезона

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:6).

Таким образом, этот домашний матч стал для 33-летнего Панарина уже восьмым подряд со старта нынешнего сезона, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Помимо россиянина только звёздные нападающие Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» и Марк Шайфли из «Виннипега» ещё не провели в нынешнем сезоне ни одну домашнюю игру без результативных баллов. У первого 10 игр, у второго — 9.

Всего в нынешнем сезоне на счету Панарина 22 (10+12) очков в 14 матчах. «Рейнджерс» остались с 19 очками и идут четвёртыми в Столичном дивизионе.