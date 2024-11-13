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Сент-Луис Блюз — Бостон Брюинз, результат матча 13 ноября 2024, счет 2:3, НХЛ 2024-2025

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» с двумя очками и 10 бросками Пастрняка, у Бучневича — ассист
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В ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе (штат Миссури, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Сент-Луис Блюз» уступили «Бостон Брюинз» со счётом 2:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Шенн (Кайру, Бучневич) – 29:24 (pp)     2:0 Сундквист (Холлоуэй, Саад) – 32:12 (pp)     2:1 Гики (Пастрняк) – 44:53     2:2 Макэвой (Маршан, Бразо) – 49:15     2:3 Пастрняк (Макэвой, Заха) – 58:13    

Самыми результативными игроками матча стали два хоккеиста «Бостона» — чешский нападающий Давид Пастрняк и американский защитник Чарли Макэвой, на счету каждого из них по заброшенной шайбе и голевой передаче. Пастрняк нанёс при этом 10 бросков в створ ворот соперника. В составе «Сент-Луиса» результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич.

«Брюинз» набрали 18 очков в 17 матчах и занимают седьмое место в Восточной конференции, «Блюз» с 14 очками в 16 матчах находятся на 11-й строчке таблицы Запада.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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