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«Бостон» обыграл «Сент-Луис» с двумя очками и 10 бросками Пастрняка, у Бучневича — ассист

В ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе (штат Миссури, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Сент-Луис Блюз» уступили «Бостон Брюинз» со счётом 2:3.

Самыми результативными игроками матча стали два хоккеиста «Бостона» — чешский нападающий Давид Пастрняк и американский защитник Чарли Макэвой, на счету каждого из них по заброшенной шайбе и голевой передаче. Пастрняк нанёс при этом 10 бросков в створ ворот соперника. В составе «Сент-Луиса» результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич.

«Брюинз» набрали 18 очков в 17 матчах и занимают седьмое место в Восточной конференции, «Блюз» с 14 очками в 16 матчах находятся на 11-й строчке таблицы Запада.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.