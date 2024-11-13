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Главный тренер «Айлендерс»: мы увидели, что Цыплаков сразу же может стать форвардом топ-6

Главный тренер «Айлендерс»: мы увидели, что Цыплаков сразу же может стать форвардом топ-6
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал уверенную игру российского нападающего «островитян» Максима Цыплакова на старте нынешнего сезона НХЛ.

«Когда мы наблюдали за ним до того, как начали с ним общаться, надеясь, что он присоединится к нам, именно это мы и видели на видеозаписях. Он был у ворот, он хорошо контролировал шайбу, отрабатывал в обороне, и мы связались с ним. И он оказался именно таким. Именно поэтому он нам нравится. Поэтому мы посчитали, что он может сразу же играть за нас в верхних звеньях, ведь ему 26. Он готов играть. Так что я не удивлён», — приводит слова Руа The Hockey News.

Максим Цыплаков Подробнее

В 15 матчах текущего сезона на счету Цыплакова 9 (2+7) очков. До перехода в мае этого года в «Айлендерс» он защищал цвета «Спартака» в КХЛ.

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