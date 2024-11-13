Главный тренер «Торонто» Берюбе жёстко отчитал Вильяма Нюландера во время игры с «Оттавой»

Сегодня, 13 ноября, «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Оттаве Сентаорз» (0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

По ходу встречи внимание зрителей привлёк момент на скамейке «кленовых листьев», в котором их главный тренер Крэйг Берюбе в строгой форме высказывал претензии своему нападающему Вильяму Нюландеру.

Фото: Кадр из трансляции

Что именно так сильно не понравилось наставнику «Мэйпл Лифс» в действиях шведа, осталось загадкой. Последний лишь сидел понурив голову, выслушивая тираду своего тренера.

Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего Нюландера 18 (11+7) очков в 17 играх. Его команда занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 20 очков после 17 матчей. В ближайшей игре «кленовые листья» 14 ноября будут гостить у «Вашингтон Кэпиталз».