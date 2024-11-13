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Эдмонтон Ойлерз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 13 ноября 2024, счёт 4:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

Четыре очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Айлендерс», у Сорокина — 38 сейвов
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В ночь с 12 на 13 ноября в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 20:36 (pp)     1:1 Палмьери (Цыплаков, Нельсон) – 35:58     2:1 Бушар (Экхольм, Макдэвид) – 40:57     3:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 50:19     3:2 Ли (Пулок, Пажо) – 52:54     3:3 Ли (Пажо, Палмьери) – 57:20     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 61:52    

В составе победителей отличились Леон Драйзайтль (дубль), Эван Бушар (1+2) и Коннор Макдэвид (1+3). Российский нападающий Василий Подколзин не отметился в матче результативными действиями.

За гостей голы забивали Кайл Палмьери и Андерс Ли (дубль). Голевая передача на счету российского форварда Максима Цыплакова. На счету вратаря гостей Ильи Сорокина 38 спасений. Голкипер Семён Варламов участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится дома с «Нэшвилл Предаторз». «Айлендерс» продолжат выездную серию и сыграют с «Ванкувер Кэнакс». Обе встречи пройдут 15 ноября.

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