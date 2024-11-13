Кайл Коннор повторил достижение Ильи Ковальчука в истории франшизы «Трэшерз»/«Джетс»

Нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор отметился дублем и результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3).

Таким образом, по итогам этой игры на счету 27-летнего американца стало 11 заброшенных шайб за 16 первых матчей нынешнего сезона. Этот сезон стал вторым подряд для Коннора, в котором он отличается не менее 10 раз за первые 16 встреч регулярки. Двумя единственным игроками в истории франшизы «Атланта Трэшерз»/«Виннипег Джетс», помимо Коннора, которые смогли отметиться аналогичной статистикой минимум в двух сезонах кряду, являются Марк Шайфли (2016/2017 и 2017/2018) и Илья Ковальчук (2003/2004 и 2005/2006). Напомним, сезон НХЛ-2004/2005 был полностью отменён из-за локаута.

«Виннипег» одержал 15 побед в 16 матчах на старте нынешнего сезона, что является рекордным показателем в истории НХЛ.