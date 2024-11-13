Артемий Панарин повторил редкое достижение Гретцки и Мессье в домашних матчах НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Игра проходила в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
Таким образом, этот домашний матч стал для 33-летнего Панарина уже восьмым подряд с начала текущего сезона, в котором он не покидает лёд без набранного очка. Отметим, что россиянин стал лишь пятым хоккеистом в истории, начавшим как минимум пять сезонов с восемью подряд результативными матчами. Ранее подобное достижение покорялось Брайану Личу (7), Марку Мессье (6), Уэйну Гретцки (5) и Энди Батгейту (5).
Всего в нынешнем сезоне на счету Панарина 22 (10+12) очка в 14 матчах. «Рейнджерс» остались с 19 очками и идут четвёртыми в Столичном дивизионе.
Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина:
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