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Артемий Панарин повторил редкое достижение Гретцки и Мессье в домашних матчах НХЛ

Артемий Панарин повторил редкое достижение Гретцки и Мессье в домашних матчах НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Игра проходила в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Моррисси) – 00:57     1:1 Кайлли (Шнайдер, Хитил) – 13:07     1:2 Виларди (Элерс, Пионк) – 28:58 (pp)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 32:51 (pp)     2:3 Коннор (Пионк) – 36:03     2:4 Шайфли (Демело, Коннор) – 41:08     3:4 Какко (Кайлли, Шнайдер) – 41:40     3:5 Наместников (Элерс) – 53:08     3:6 Коннор (Сэмберг, Пионк) – 59:40    

Таким образом, этот домашний матч стал для 33-летнего Панарина уже восьмым подряд с начала текущего сезона, в котором он не покидает лёд без набранного очка. Отметим, что россиянин стал лишь пятым хоккеистом в истории, начавшим как минимум пять сезонов с восемью подряд результативными матчами. Ранее подобное достижение покорялось Брайану Личу (7), Марку Мессье (6), Уэйну Гретцки (5) и Энди Батгейту (5).

Всего в нынешнем сезоне на счету Панарина 22 (10+12) очка в 14 матчах. «Рейнджерс» остались с 19 очками и идут четвёртыми в Столичном дивизионе.

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