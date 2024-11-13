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Нюландер прокомментировал эмоциональные претензии Берюбе к нему в игре с «Оттавой»

Нюландер прокомментировал эмоциональные претензии Берюбе к нему в игре с «Оттавой»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер ответил на вопрос о претензиях, которые ему в жёсткой форме предъявил главный тренер Крэйг Берюбе на скамейке во время сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (0:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Норрис (Жиру, Зуб) – 00:41     0:2 Штюцле (Батерсон, Шабо) – 23:12     0:3 Амадио (Зуб) – 23:55    

«Ты просто слушаешь, что он говорит. Я не вижу, что он делает сзади. Но я думаю, что это здорово. Иногда это необходимо, и команде нужно немного встряхнуться. Это здорово», — приводит слова Нюландера журналист The Hockey News Дэвид Альтер в социальных сетях.

Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего Нюландера 18 (11+7) очков в 17 играх. Его команда занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 20 очков после 17 матчей. В ближайшей игре «кленовые листья» 14 ноября будут гостить у «Вашингтон Кэпиталз».

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