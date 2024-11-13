Нюландер прокомментировал эмоциональные претензии Берюбе к нему в игре с «Оттавой»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер ответил на вопрос о претензиях, которые ему в жёсткой форме предъявил главный тренер Крэйг Берюбе на скамейке во время сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (0:3).

«Ты просто слушаешь, что он говорит. Я не вижу, что он делает сзади. Но я думаю, что это здорово. Иногда это необходимо, и команде нужно немного встряхнуться. Это здорово», — приводит слова Нюландера журналист The Hockey News Дэвид Альтер в социальных сетях.

Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего Нюландера 18 (11+7) очков в 17 играх. Его команда занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 20 очков после 17 матчей. В ближайшей игре «кленовые листья» 14 ноября будут гостить у «Вашингтон Кэпиталз».