НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 13 ноября

Сегодня, 13 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Две игры продолжаются в данный момент.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 24 очка после 19 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 30 результативными очками после 16 матчей.

Регулярный сезон-2024/2025 стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.