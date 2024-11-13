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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 13 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 13 ноября
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Сегодня, 13 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Моррисси) – 00:57     1:1 Кайлли (Шнайдер, Хитил) – 13:07     1:2 Виларди (Элерс, Пионк) – 28:58 (pp)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 32:51 (pp)     2:3 Коннор (Пионк) – 36:03     2:4 Шайфли (Демело, Коннор) – 41:08     3:4 Какко (Кайлли, Шнайдер) – 41:40     3:5 Наместников (Элерс) – 53:08     3:6 Коннор (Сэмберг, Пионк) – 59:40    
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Норрис (Жиру, Зуб) – 00:41     0:2 Штюцле (Батерсон, Шабо) – 23:12     0:3 Амадио (Зуб) – 23:55    
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 08:30     1:1 Райнхарт (Балинскис, Барков) – 28:41 (pp)     1:2 Майер (Мерсер, Зигенталер) – 37:29     1:3 Коттер (Хишир, Хэмилтон) – 55:07     1:4 Палат (Братт) – 58:58    
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Шенн (Кайру, Бучневич) – 29:24 (pp)     2:0 Сундквист (Холлоуэй, Саад) – 32:12 (pp)     2:1 Гики (Пастрняк) – 44:53     2:2 Макэвой (Маршан, Бразо) – 49:15     2:3 Пастрняк (Макэвой, Заха) – 58:13    
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 20:36 (pp)     1:1 Палмьери (Цыплаков, Нельсон) – 35:58     2:1 Бушар (Экхольм, Макдэвид) – 40:57     3:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 50:19     3:2 Ли (Пулок, Пажо) – 52:54     3:3 Ли (Пажо, Палмьери) – 57:20     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 61:52    

Две игры продолжаются в данный момент.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кирклэнд (Руни, Ломберг) – 19:00     1:1 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 20:23 (pp)     2:1 Зутер (Миллер, Бреннстрём) – 22:38     3:1 Бреннстрём (Петтерссон, Дебраск) – 46:19    
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Курали (Астон-Риз, Лабанк) – 13:46     0:2 Астон-Риз (Курали, Лабанк) – 14:08     1:2 Картье (Бураковски, Гурд) – 22:50     2:2 Танев – 27:13     3:2 Толванен (Эберле, Макканн) – 27:23 (pp)     4:2 Борген (Бьёркстранд, Шварц) – 33:34    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 24 очка после 19 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 30 результативными очками после 16 матчей.

Регулярный сезон-2024/2025 стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.

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