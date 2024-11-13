Макдэвид отдал 110 передач в календарном году, больше в «Эдмонтоне» было только у Гретцки

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид отдал 110 передач в нынешнем календарном году. Последний игрок «нефтяников», у которого передач за год было больше, — Уэйн Гретцки. В 1987 году Уэйн отдал 151 голевую передачу.

В ночь с 12 на 13 ноября в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.