Макдэвид отдал 110 передач в календарном году, больше в «Эдмонтоне» было только у Гретцки
Поделиться
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил шайбу и отдал три результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид отдал 110 передач в нынешнем календарном году. Последний игрок «нефтяников», у которого передач за год было больше, — Уэйн Гретцки. В 1987 году Уэйн отдал 151 голевую передачу.
В ночь с 12 на 13 ноября в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 20:36 (pp) 1:1 Палмьери (Цыплаков, Нельсон) – 35:58 2:1 Бушар (Экхольм, Макдэвид) – 40:57 3:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 50:19 3:2 Ли (Пулок, Пажо) – 52:54 3:3 Ли (Пажо, Палмьери) – 57:20 4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 61:52
Комментарии
- 13 ноября 2024
-
09:44
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:53
-
08:52
-
08:42
-
08:30
-
08:28
-
08:15
-
08:14
-
08:04
-
08:02
-
07:57
-
07:45
-
07:33
-
07:10
-
06:50
-
06:46
-
06:33
-
06:26
-
06:10
-
06:09
-
05:55
-
05:43
-
05:40
-
05:38
-
05:33
-
05:19
-
04:48
- 12 ноября 2024
-
23:55
-
23:35
-
23:17
-
23:00
-
22:50