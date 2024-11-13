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«Никогда не знаешь, что он сделает на льду». Сорокин — о Макдэвиде

«Никогда не знаешь, что он сделает на льду». Сорокин — о Макдэвиде
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин после сегодняшнего поражения своей команды от «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ высказался о звёздном центрфорварде «нефтяников» Конноре Макдэвиде, который поучаствовал в каждой из четырёх шайб своей команды в этой игре, забив гол и сделав три результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 20:36 (pp)     1:1 Палмьери (Цыплаков, Нельсон) – 35:58     2:1 Бушар (Экхольм, Макдэвид) – 40:57     3:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 50:19     3:2 Ли (Пулок, Пажо) – 52:54     3:3 Ли (Пажо, Палмьери) – 57:20     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 61:52    

«Он лучший игрок в мире. Ты никогда не знаешь, что он сделает на льду. Он забил хороший гол и отдал два великолепных паса», — приводит слова Сорокина журналист Эндрю Гросс в социальных сетях.

В игре с «Ойлерз» 29-летний Сорокин отметился 39 сейвами. Его команда набрала 16 очков после 16 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

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