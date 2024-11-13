«Никогда не знаешь, что он сделает на льду». Сорокин — о Макдэвиде

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин после сегодняшнего поражения своей команды от «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ высказался о звёздном центрфорварде «нефтяников» Конноре Макдэвиде, который поучаствовал в каждой из четырёх шайб своей команды в этой игре, забив гол и сделав три результативные передачи.

«Он лучший игрок в мире. Ты никогда не знаешь, что он сделает на льду. Он забил хороший гол и отдал два великолепных паса», — приводит слова Сорокина журналист Эндрю Гросс в социальных сетях.

В игре с «Ойлерз» 29-летний Сорокин отметился 39 сейвами. Его команда набрала 16 очков после 16 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.