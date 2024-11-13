Малкин извинился перед болельщиками «Питтсбурга» после разгрома от «Далласа»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин извинился перед болельщиками клуба за разгромное домашнее поражение от «Даллас Старз» (1:7).

«Я хотел бы извиниться перед болельщиками. Они увидели очень плохую игру. Надеюсь, мы вместе найдём путь двигаться дальше и строить лучшую команду.

Пора лучше играть дома, конечно, и показывать всё, на что мы способны. У нас есть хорошие парни. «Питтсбург» сплочён. Мы вместе. Но нам нужно перестать смотреть друг на друга, нам нужно играть друг с другом», — приводит слова Малкина сайт НХЛ.

«Питтсбург» продолжит домашнюю серию и встретится с «Детройт Ред Уингз» 14 ноября.