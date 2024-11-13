Малкин извинился перед болельщиками «Питтсбурга» после разгрома от «Далласа»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин извинился перед болельщиками клуба за разгромное домашнее поражение от «Даллас Старз» (1:7).
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 7
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Марчмент, Смит) – 02:33 0:2 Стэнковен (Бенн, Линделль) – 07:13 0:3 Марчмент (Смит) – 10:16 0:4 Хейсканен (Марчмент, Линделль) – 13:09 0:5 Хейсканен – 14:37 0:6 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 18:39 (pp) 1:6 Бовиллье (Пуустинен, Сент-Айвани) – 35:03 1:7 Джонстон (Дюшейн, Марчмент) – 55:10 (pp)
«Я хотел бы извиниться перед болельщиками. Они увидели очень плохую игру. Надеюсь, мы вместе найдём путь двигаться дальше и строить лучшую команду.
Пора лучше играть дома, конечно, и показывать всё, на что мы способны. У нас есть хорошие парни. «Питтсбург» сплочён. Мы вместе. Но нам нужно перестать смотреть друг на друга, нам нужно играть друг с другом», — приводит слова Малкина сайт НХЛ.
«Питтсбург» продолжит домашнюю серию и встретится с «Детройт Ред Уингз» 14 ноября.
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