Форвард Норрис повторил рекорд Алексея Яшина в «Оттаве» по голам в первых 200 матчах
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Нападающий «Оттавы Сенаторз» Джош Норрис во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» отметился заброшенной шайбой.
Как сообщает TSN StatsCentre, Норрис забросил свою 76-ю шайбу за «сенаторов» и повторил рекорд Алексея Яшина (76) в «Оттаве» по голам в первых 200 матчах. Второе место занимает Тим Штюцле (69), третий — Мариан Хосса (66).
В ночь с 12 на 13 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» уступили «Оттаве Сенаторз» со счётом 0:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Норрис (Жиру, Зуб) – 00:41 0:2 Штюцле (Батерсон, Шабо) – 23:12 0:3 Амадио (Зуб) – 23:55
«Сенаторы» набрали 16 очков в 15 матчах и занимают восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Торонто» с 20 очками в 17 матчах занимает на Востоке пятое место.
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