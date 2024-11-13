Форвард Норрис повторил рекорд Алексея Яшина в «Оттаве» по голам в первых 200 матчах

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Джош Норрис во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» отметился заброшенной шайбой.

Как сообщает TSN StatsCentre, Норрис забросил свою 76-ю шайбу за «сенаторов» и повторил рекорд Алексея Яшина (76) в «Оттаве» по голам в первых 200 матчах. Второе место занимает Тим Штюцле (69), третий — Мариан Хосса (66).

В ночь с 12 на 13 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» уступили «Оттаве Сенаторз» со счётом 0:3.

«Сенаторы» набрали 16 очков в 15 матчах и занимают восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Торонто» с 20 очками в 17 матчах занимает на Востоке пятое место.