Коннор Макдэвид вышел на четвёртое место в истории НХЛ по ассистам в первых 10 сезонах

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс», которая проходила на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Таким образом, Макдэвид оформил 739 ассистов с учётом плей-офф НХЛ в первых 10 сезонах.

Как сообщает статистический портал StatsCentre, Макдэвид догнал Брайана Троттье (739) и вышел на четвёртое место в истории НХЛ по ассистам в первых 10 сезонах за клуб. Больше него набрали только Уэйн Гретцки (1388), Марио Лемье (783) и Пол Коффи (749).

Игра между «Эдмонтоном» и «Айлендерс» завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В текущем сезоне на счету Макдэвида 13 матчей, в которых он отметился пятью голами и 12 ассистами.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: