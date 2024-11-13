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Коннор Макдэвид вышел на четвёртое место в истории НХЛ по ассистам в первых 10 сезонах

Коннор Макдэвид вышел на четвёртое место в истории НХЛ по ассистам в первых 10 сезонах
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс», которая проходила на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Таким образом, Макдэвид оформил 739 ассистов с учётом плей-офф НХЛ в первых 10 сезонах.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 20:36 (pp)     1:1 Палмьери (Цыплаков, Нельсон) – 35:58     2:1 Бушар (Экхольм, Макдэвид) – 40:57     3:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 50:19     3:2 Ли (Пулок, Пажо) – 52:54     3:3 Ли (Пажо, Палмьери) – 57:20     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 61:52    

Как сообщает статистический портал StatsCentre, Макдэвид догнал Брайана Троттье (739) и вышел на четвёртое место в истории НХЛ по ассистам в первых 10 сезонах за клуб. Больше него набрали только Уэйн Гретцки (1388), Марио Лемье (783) и Пол Коффи (749).

Игра между «Эдмонтоном» и «Айлендерс» завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В текущем сезоне на счету Макдэвида 13 матчей, в которых он отметился пятью голами и 12 ассистами.

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