Отец Алексея Колосова объяснил, почему его сын не хотел возвращаться в «Филадельфию»

Отец белорусского вратаря «Филадельфии Флайерз» Алексея Колосова Андрей Колосов объяснил, почему его сын не хотел возвращаться в стан «лётчиков» после сезона-2023/2024.

«Он вообще такой человек сам по себе по натуре консервативный. Когда уже сложился какой-то образ, он его и придерживается. Для него есть одна команда, которая его вырастила, — «Динамо», он других команд, кроме этого «Динамо», больше не рассматривает.

Болельщики свои здесь уже. Устроенный, если так можно сказать, быт. То есть он уже всё прекрасно понимает. С утра встал, допустим, в семь, покушал… Он знает, что у него тренировка, то есть он уже весь в распорядке, у него всё, как говорится, по графику идёт. А вот ехать в какую-то неизвестность…

Не то что пугало, но, когда уже у тебя здесь всё устроено, скажем, может быть, не хотелось просто менять. Опять-таки, с друзьями пообщаться он ни с кем не может, потому что часовая разбежка большая. Дальше будет видно», — заявил Андрей Колосов в эфире телеканала «Беларусь 5».