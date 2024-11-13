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Директор «Северстали» заявил, что почти все клубы КХЛ выступили против Ярмарки юниоров

Директор «Северстали» заявил, что почти все клубы КХЛ выступили против Ярмарки юниоров
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Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал о прошедшей встрече рабочей группы с участием представителей КХЛ, клубов и агентов касаемо возможного возвращения Ярмарки юниоров.

«Встреча прошла, вопросов стало только больше. Из «Сибири» выступили, сказав, что драфт нужен, но не в таком виде, в котором он был представлен. Из тех, кто поддержал, — это, скорее, агенты, а из клубов — только «Нефтехимик», представители которого сказали, что клубу этот драфт нужен.

Один клуб может выбрать за каждый раунд (всего их семь) не более одного воспитанника. В каждом раунде у клуба только один выбор, плюс он может ещё с кем-то обменяться. То есть в каком-то раунде ты можешь выбрать двух игроков, сумма компенсации за него в первом раунде составляет 5 млн рублей.

Клубы увидели проект ярмарки только за несколько дней. Пока это всё сыро, много нюансов для обсуждения, в конечном счёте клубы пока не видят конечной цели драфта, что преследует лига. Все понимают, что 17-18-летние школьники сиюминутно не войдут в КХЛ. Где-то через неделю ещё раз пообщаемся. Решения точно никакого нет, и я думаю, что в ближайшей перспективе точно не будет», — приводит слова Канакова ТАСС.

Напомним, процедура драфта юниоров КХЛ была введена в июне 2009 года. 27 февраля 2015 года драфт юниоров КХЛ был переименован в Ярмарку юниоров. В апреле 2017 года лига отменила Ярмарку и исключила её из регламента.

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