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Овечкин отказался сравнить Кузнецова, Бекстрёма и Строума как центрфорвардов «Кэпиталз»

Овечкин отказался сравнить Кузнецова, Бекстрёма и Строума как центрфорвардов «Кэпиталз»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал сравнивать Евгения Кузнецова, Николаса Бекстрёма и Дилана Строума как центрфорвардов столичного клуба.

«Бэки — один центрфорвард, Кузя — другой. Строум — третий. Поэтому нельзя сравнивать их всех. Я думаю, что Дилан ещё молод. Он всё ещё может стать гораздо лучшим игроком. Строум растёт, и поэтому у него большой потенциал стать лучшим центрфорвардом в лиге», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что Строум после 14 матчей забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач. С 22 очками в активе Дилан является лучшим бомбардиром «Вашингтона».

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