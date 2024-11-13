Коннор Макдэвид набрал 999 баллов в НХЛ и вышел на 99-е место по очкам в истории лиги

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид набрал своё 999-е очко в НХЛ и вышел на чистое 99-е место по результативным баллам в истории лиги. Форвард «нефтяников» обошёл Джейсона Спеццу, на счету которого 995 очков. Отметим, что на 999 очков Макдэвиду потребовалось 658 встреч.

В ночь с 12 на 13 ноября в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.