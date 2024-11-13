«Сибирь» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 13 ноября, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сибирь» после 23 проведённых матчей имеет в активе 22 очка. Подопечные Вадима Епанчинцева располагаются на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

СКА занимает третье место в таблице Запада, набрав 32 очка после 26 матчей.