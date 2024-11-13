Экс-тренер сборной России Захаркин восхитился игрой Александра Овечкина в НХЛ

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин высказался об успешной игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ и отреагировал на погоню форварда за рекордом Уэйна Гретцки по голам в североамериканской лиге.

— Я боюсь сглазить, не хочу отвечать на вопрос, побьёт Овечкин рекорд Гретцки или нет. Меня просто восхищает то, что Саша делает в таком возрасте, его энтузиазм, самоотдача, лидерские качества как капитана клуба. Просто радуюсь и наслаждаюсь, наблюдая за его выступлениями.

– В чём секрет долголетия Овечкина, в том числе снайперского?

– Первое – это его физические данные, здоровье. Второе – его неуёмная жажда игры. Вот эти два ключевых момента.

– Если Овечкин побьёт рекорд Гретцки, это будет грандиозное событие для НХЛ?

– Конечно! Это же лучшая лига мира, там играют сильнейшие. Трудно это даже оценить, но, ещё раз, – не будем забегать вперёд. Надо просто наслаждаться тем, что делает Овечкин, — приводит слова Захаркина «РБ Спорт».

Напомним, за 14 матчей у Овечкина 18 очков — 10 заброшенных шайб и восемь результативных передач. От рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ его отделяет 31 гол.