«Авангард» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 13 ноября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В текущем сезоне омский клуб никак не может стабилизировать свою игру и результаты. После 23 матчей «Авангард» занимает лишь 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.
Московское «Динамо» после 24 матчей имеет в активе 29 баллов. Подопечные Алексея Кудашова располагаются на пятом месте в турнирной таблице Запада.