Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Динамо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

«Авангард» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
Комментарии

Сегодня, 13 ноября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне омский клуб никак не может стабилизировать свою игру и результаты. После 23 матчей «Авангард» занимает лишь 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Московское «Динамо» после 24 матчей имеет в активе 29 баллов. Подопечные Алексея Кудашова располагаются на пятом месте в турнирной таблице Запада.

Материалы по теме
«Думаю, план бога был именно таков». Интервью с Заседой, чью карьеру спас «Авангард»
Эксклюзив
«Думаю, план бога был именно таков». Интервью с Заседой, чью карьеру спас «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android