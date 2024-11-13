«Авангард» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 13 ноября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне омский клуб никак не может стабилизировать свою игру и результаты. После 23 матчей «Авангард» занимает лишь 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Московское «Динамо» после 24 матчей имеет в активе 29 баллов. Подопечные Алексея Кудашова располагаются на пятом месте в турнирной таблице Запада.