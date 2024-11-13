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Металлург — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Металлург» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 13 ноября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Металлург» располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 27 очков после 26 встреч.

«Трактор» после 25 матчей текущего регулярного сезона набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, что это первая встреча команд в нынешнем регулярном сезоне.

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