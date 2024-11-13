«Металлург» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 13 ноября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 27 очков после 26 встреч.

«Трактор» после 25 матчей текущего регулярного сезона набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, что это первая встреча команд в нынешнем регулярном сезоне.