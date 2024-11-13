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«После таких матчей мне не хочется уходить со льда». Макдэвид — о победе над «Айлендерс»

«После таких матчей мне не хочется уходить со льда». Макдэвид — о победе над «Айлендерс»
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

«После таких матчей мне не хочется уходить со льда. Я чувствовал себя хорошо. Я думаю, что Крис Ноблох (главный тренер «Эдмонтон Ойлерз». — Прим. «Чемпионата») проделал большую работу, предоставив мне много возможностей сегодня. Я чувствовал себя хорошо, и мне повезло, что я внёс вклад в хорошую победу», — цитирует Макдэвида сайт НХЛ.

В ночь с 12 на 13 ноября в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 20:36 (pp)     1:1 Палмьери (Цыплаков, Нельсон) – 35:58     2:1 Бушар (Экхольм, Макдэвид) – 40:57     3:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 50:19     3:2 Ли (Пулок, Пажо) – 52:54     3:3 Ли (Пажо, Палмьери) – 57:20     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 61:52    
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