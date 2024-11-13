«После таких матчей мне не хочется уходить со льда». Макдэвид — о победе над «Айлендерс»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

«После таких матчей мне не хочется уходить со льда. Я чувствовал себя хорошо. Я думаю, что Крис Ноблох (главный тренер «Эдмонтон Ойлерз». — Прим. «Чемпионата») проделал большую работу, предоставив мне много возможностей сегодня. Я чувствовал себя хорошо, и мне повезло, что я внёс вклад в хорошую победу», — цитирует Макдэвида сайт НХЛ.

В ночь с 12 на 13 ноября в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.