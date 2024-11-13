Двукратный олимпийский чемпион оценил возможное назначение Рирдена в «Авангард»

Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера ЦСКА Игорь Кравчук оценил возможное назначение Тодда Рирдена на пост главного тренера «Авангарда».

«Североамериканские тренеры в России получают полный объём полномочий и доверия. Они в подавляющем большинстве случаев имеют возможность, скажем так, для чистой работы и для принятия исключительно хоккейных решений, без давления со стороны. А вот отечественные специалисты очень часто работают в другом измерении. Такой менталитет не позволяет нам сравнивать работу российских и североамериканских тренеров. Просто потому, что они находятся в разных условиях. Это ключевой момент для понимания всего процесса.

Рирден — это не Майк Кинэн и не Боб Хартли. В плане имени он теряется и на фоне Билла Питерса — очень крепкого тренера по меркам НХЛ, у которого, как ни удивительно, в своё время не совсем получилось в «Автомобилисте», при всём кредите доверия.

Нужно понимать, что таких тренеров, как Рирден и тем более Гру, за океаном — десятки, если не сотни. В НХЛ и здесь в Канаде тренерская работа — одна из самых конкурентных, очереди длинные, знаю об этом не понаслышке. Кстати, большой успех в КХЛ может помочь любому североамериканцу приоткрыть дверь в НХЛ, для них это большая мотивация», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.