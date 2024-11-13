Розен: «Вашингтону» не нужен матч на открытом воздухе, чтобы отпраздновать рекорд Овечкина

Журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте НХЛ ответил на вопрос, стоит ли хоккейному клубу «Вашингтон Кэпиталз» запланировать матч на открытом воздухе, чтобы отпраздновать новый рекорд НХЛ по голам от Александра Овечкина, который форвард может в скором времени побить. Напомним, сейчас этот рекорд принадлежит Уэйну Гретцки.

«Кэпиталз» не нужна игра на открытом воздухе, чтобы отпраздновать тот факт, что Овечкин в конечном итоге станет лучшим снайпером НХЛ всех времён. Вероятно, больше интриги будет в погоне Овечкина за рекордом Гретцки, когда он приблизится к нему на 10 голов или ближе, чем в игре на открытом воздухе в Вашингтоне. Празднование будет грандиозным, когда Овечкин в конечном итоге сравняется с Гретцки, а затем побьёт его рекорд. Я отвечу тем, что стало очевидным за последние несколько недель.

Овечкин может побить рекорд в этом сезоне.

Его игра была одной из самых ярких историй первого месяца этого сезона. У него 10 голов в 14 играх. Он забивает с темпом в 58 голов. Ему нужен 31 гол, чтобы сравняться с результатом Гретцки, и 32, чтобы побить его. При его нынешнем темпе Овечкин сравняется или побьёт рекорд Гретцки в конце февраля или начале марта 2025 года. У «Кэпиталз» домашняя серия из пяти игр с 23 февраля по 3 марта. Даже если его темп замедлится до 40 голов, Овечкин всё равно может побить рекорд в этом сезоне. Вот тогда и состоится празднование», — написал Розен.

Напомним, за 14 матчей у Овечкина 18 очков — 10 заброшенных шайб и восемь результативных передач. От рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ его отделяет 31 гол.