Макдэвид — единственный действующий игрок, кто набирал 100+ очков четыре года подряд
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил шайбу и отдал три результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид четвёртый календарный год подряд набирает 100 и более очков. По данному показателю Коннор — единственный действующий игрок в НХЛ.
Последний раз такое достижение было у Бретта Халла (с 1989 по 1992 год).
В ночь с 12 на 13 ноября в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 20:36 (pp) 1:1 Палмьери (Цыплаков, Нельсон) – 35:58 2:1 Бушар (Экхольм, Макдэвид) – 40:57 3:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 50:19 3:2 Ли (Пулок, Пажо) – 52:54 3:3 Ли (Пажо, Палмьери) – 57:20 4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 61:52
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