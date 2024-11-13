Российского хоккеиста, играющего во Франции, дисквалифицировали на 20 месяцев за наркотики

Российский хоккеист Максим Макаров, последние годы выступавший во втором дивизионе чемпионата Франции за «Марсель», дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Сообщается, что в допинг-пробе спортсмена нашли морфин. Отсчёт дисквалификации 30-летнего нападающего начался 21 декабря 2023 года, наказание за нарушение антидопинговых правил завершится 21 августа 2025 года.

В сезоне-2011/2012 он начал выступать за клуб МХЛ «Локо», где провёл три года. Затем Макаров продолжил карьеру в ВХЛ, выступая за несколько клубов: «Рязань», «СКА-Нева» и «Динамо» Санкт-Петербург, «Молот-Прикамье», а также китайские команды «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу».

В сезоне-2018/2019 Макаров переехал во Францию и стал выступать за клуб «Шамбери». Следующий сезон россиянин пропустил, а с осени 2020 года начал играть за «Марсель», в котором за 59 встреч забросил 43 шайбы и отдал 29 голевых передач.