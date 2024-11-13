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Российского хоккеиста, играющего во Франции, дисквалифицировали на 20 месяцев за наркотики

Российского хоккеиста, играющего во Франции, дисквалифицировали на 20 месяцев за наркотики
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Российский хоккеист Максим Макаров, последние годы выступавший во втором дивизионе чемпионата Франции за «Марсель», дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Сообщается, что в допинг-пробе спортсмена нашли морфин. Отсчёт дисквалификации 30-летнего нападающего начался 21 декабря 2023 года, наказание за нарушение антидопинговых правил завершится 21 августа 2025 года.

В сезоне-2011/2012 он начал выступать за клуб МХЛ «Локо», где провёл три года. Затем Макаров продолжил карьеру в ВХЛ, выступая за несколько клубов: «Рязань», «СКА-Нева» и «Динамо» Санкт-Петербург, «Молот-Прикамье», а также китайские команды «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу».

В сезоне-2018/2019 Макаров переехал во Францию и стал выступать за клуб «Шамбери». Следующий сезон россиянин пропустил, а с осени 2020 года начал играть за «Марсель», в котором за 59 встреч забросил 43 шайбы и отдал 29 голевых передач.

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