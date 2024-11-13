Крикунов — о серии поражений СКА: я провёл 1500 игр, такие моменты случаются

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на серию из пяти поражений подряд у СКА.

«Вообще не удивлён серией поражений СКА. У всех команд бывают такие периоды. Вы посмотрите, «Ак Барс» и ЦСКА сколько проигрывали. Обычно такие спады бывают шесть-семь игр, и ничего в этом удивительного нет. У СКА состав хороший. Следующую игру они могут выиграть, а дальше всё сложится так, как ни в чём не бывало.

У меня самого бывали такие моменты много раз. Ты можешь тренироваться, всё делать правильно, а игры не идут. Я провёл 1500 игр, и такие моменты случаются. Ты влетаешь в эту плохую серию и ничего с ней сделать не можешь. Я один раз проводил медицинский осмотр и функциональное состояние. Все показатели у ребят были в норме, но при этом в матчах ничего не идёт.

СКА вроде бы атакует, а забить никак не может. Команда по составу сильная, к тому же ребята после травм и болезней возвращаются, и дальше они пойдут вперёд. Одну игру надо выиграть, и всё наладится», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».