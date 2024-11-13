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Фетисов: все будут рады видеть Овечкина в России, но пусть сначала решит задачи в США

Фетисов: все будут рады видеть Овечкина в России, но пусть сначала решит задачи в США
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о возвращении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в КХЛ.

«Буду ли рад видеть Овечкина на сезон в КХЛ? Это ему принимать решение в первую очередь. Такие люди, безусловно, нужны нашему хоккею, да и вообще любой лиге. Но пусть сначала решит все свои задачи там, а потом примет решение тут. Все, конечно, будут очень рады видеть его в России и КХЛ», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, за 14 матчей нынешнего сезона у Овечкина 18 очков — 10 заброшенных шайб и восемь результативных передач. От рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ его отделяет 31 гол.

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